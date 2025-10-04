İki ülke arasında yasak kalktı!



Hindistan ile Çin arasındaki direkt uçuşlar, Mart 2020’de Covid-19 salgınının başlaması ve ardından Ladakh bölgesindeki sınır çatışmaları nedeniyle tamamen durdurulmuştu. Bu süreçte hem turizm hem de ticaret alanında iki ülke arasında seyahat büyük ölçüde kesintiye uğramıştı.



Yetkililer, uzun bir aradan sonra alınan bu kararın, iki ülkenin karşılıklı temaslarını ve ekonomik ilişkilerini canlandırma yönünde atılmış kritik bir adım olduğunu ifade ediyor.

EKİM SONUNDAN İTİBAREN BAŞLIYOR



Hindistan’ın Pekin Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, belirli kentler arasında direkt uçuşların ekim sonundan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.



Uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte, özellikle iş dünyasında karşılıklı ticari temasların hızlanması ve turizmde önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.



PANDEMİ DE UÇUŞLAR TAMAMEN DURMUŞTU



Pandemi öncesinde Hindistan ile Çin arasında haftada yüzlerce direkt uçuş gerçekleşirken, kesintinin ardından bu trafik tamamen durmuştu.



Uzmanlara göre, bu gelişme yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda diplomatik ilişkiler açısından da kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.