İki ülke Barbie filmini yasakladı

Kuveyt devlet haber ajansının duyurduğu habere göre Barbie filmine, kamu ahlakının ve toplumsal geleneğin korunması amacıyla yasak getirildi.

Çarşamba günü de Lübnan ülke çapında filmin gösterimini yasakladığını açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Mortada filmin "eşcinselliğe özendirdiği" ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Hizbullah lideri Sayyed Hassan Nasrallah da son konuşmalarında LGBTİ+ toplumuna karşı söylemini sertleştirdi ve “suçluların ölüm cezasıyla cezalandırılmasını” öngören İslami metinlere atıfta bulundu.

Mortada tarafından imzalanan yasak kararında eşcinselliğe özendirmenin yanı sıra filmin aile biriminin önemini azalttığını, "iman ve ahlak değerlerine aykırı" olduğu belirtildi.