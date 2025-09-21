Peş peşe açıkladılar! Çok sayıda ülke Filistin'i tanıdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırı ve işgal, dünya genelinde tepki ile karşılanmaya devam ediyor. İsrail, 60 binden fazla insanı katlederken çok sayıda ülke Filistin'i devlet olarak tanıyor.

İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıyan ülkeler arasına girdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Britanya Başbakanı Keir Starmer, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı.

TANIYAN ÜLKE SAYISI 150'YE ULAŞTI

Son ülkeler ile birlikte Filistin'i resmen tanıyan ülke sayısı 150'ye ulaştı.

Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana daimi temsilciler Çin ve Rusya dahil, BM üyesi 193 ülkeden 147'si tanıyordu. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın da tanımasıyla bu sayı 150'ye çıktı. Türkiye de Filistin'i 1988 yılında ilk tanıyan ülkelerden. Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda ise son bir yıl içinde tanıyan ülkeler.

GÖZLER YARINKİ BMGK'DA

Yarın New York'ta BM 80. Genel Kurulu için bir araya gelecek liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katılacak.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino da yarın Filistin'i tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor.

