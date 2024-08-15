İki ülkede kırmızı alarm verildi

Kaynak: Haber Merkezi
İki ülkede kırmızı alarm verildi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı alarm" verilerek halka tedbir almaları için uyarı yapıldı.

Sırbistan ve Bosna Hersek'te aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm verildi.

Alarm verilen Bosna Hersek'in birçok şehrinde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği duyuruldu.

Sırbistan'da ise halka birçok kentte hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkabileceği ve "kırmızı" alarm verildiği açıklandı.

Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ), hafta boyunca aşırı sıcak havanın süreceği uyarısını yaparak, dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Sırbistan Kamu Sağlığı Enstitüsünden Milan Jovanovic Batut, ülkenin 10 şehrindeki hava koşullarını "çok tehlikeli" olarak değerlendirdi.

Yetkililer, ayrıca aşırı sıcak hava koşullarının kronik hastalığı bulunanlar için elverişsiz olduğunu, astım ve kalp hastalığı olanların özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan Otomobil ve Motosiklet Derneği de sürücülere trafikte daha dikkatli olmalarını, günün en sıcak saatlerinde araç kullanmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Son Haberler
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu Gündem
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Emekliler simidin bile tadını unuttu Ekonomi
Emekliler simidin bile tadını unuttu
Refüje çarptı lastiği fırladı Gündem
Refüje çarptı lastiği fırladı
AKP'de istifa haberi Gündem
AKP'de istifa haberi
15 milyonluk yıldız Beşiktaş'a doğru Spor
15 milyonluk yıldız Beşiktaş'a doğru
Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi Yerel Haberler
Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 83 kaçak yapı kaldırıldı Gündem
İstanbul'da 83 kaçak yapı kaldırıldı