İki ülkeden ortak deniz tatbikatı

Kaynak: AA
İki ülkeden ortak deniz tatbikatı

Çin ve Tayland'ın, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde düzenlediği ortak deniz tatbikatı sona erdi.

Çin ve Tayland'ın, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde düzenlediği ortak deniz tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Guangdong eyaletinin Canciang şehri açıklarında düzenlenen "Blue Strike-2025" tatbikatı 8 gün sürdü.

"Denizde terörle mücadele ve afet kurtarma" teması altında düzenlenen tatbikata iki ülkenin donanma gemileri ve deniz piyade birlikleri katıldı.

6. kez düzenlenen "Blue Strike" deniz tatbikatlarının ilki 2010'da, sonuncusu ise Eylül 2023'te yapılmıştı.

Çin ve Tayland, geçen yıl ağustosta ortak hava tatbikatı "Falcon Strike-2024" ve ekimde ortak kara tatbikatı "Commando-2024"ü gerçekleştirmişti.

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