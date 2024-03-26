İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı

31 Mart itibariyle Schengen Bölgesi'ne katılmaya başlayacak olan ülkeler Romanya ve Bulgaristan.
Fakat bu süreci tamamlamak için kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılması şart.
SCHENGEN BÖLGESİ'NE KATILAN İKİ ÜLKE PASAPORT KONTROLÜNE TABİ Mİ?
Romanya ve Bulgaristan, 2007'den beri AB üyesi olmalarına karşın sınırlarda pasaport kontrolüne tabi tutuluyor.
Bu iki ülke AB üyesi olup pasaport kontrolünden geçen az sayıda Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.
2024'te, sınır kontrollerinin daha basit hale gelmesi gibi değişiklikler yapılması planlanıyor.
EURO'YA GEÇİŞ OLACAK MI?
Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katılmaları, fiyatların artması sebebiyle eleştirilen Hırvatistan'ın ardından gerçekleşiyor.
Fakat, Romanya ve Bulgaristan’ın yakın zamanda euroya geçmesi beklenmiyor.