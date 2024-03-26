İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı

İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı
Kaynak: Haber Merkezi
İki ülke, 31 Mart itibariyle Schengen Bölgesi'ne katılmaya başlayacaklar. Katılım sürecinin tamamlanması için kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılması gerekiyor.
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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 1

31 Mart itibariyle Schengen Bölgesi'ne katılmaya başlayacak olan ülkeler Romanya ve Bulgaristan.

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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 2

Fakat bu süreci tamamlamak için kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılması şart.

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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 3

SCHENGEN BÖLGESİ'NE KATILAN İKİ ÜLKE PASAPORT KONTROLÜNE TABİ Mİ?

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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 4

Romanya ve Bulgaristan, 2007'den beri AB üyesi olmalarına karşın sınırlarda pasaport kontrolüne tabi tutuluyor.

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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 5

Bu iki ülke AB üyesi olup pasaport kontrolünden geçen az sayıda Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 6

2024'te, sınır kontrollerinin daha basit hale gelmesi gibi değişiklikler yapılması planlanıyor.

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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 7

EURO'YA GEÇİŞ OLACAK MI?

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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 8

Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katılmaları, fiyatların artması sebebiyle eleştirilen Hırvatistan'ın ardından gerçekleşiyor.

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İki ülkeye daha vizesiz giriş yolları kapandı 9

Fakat, Romanya ve Bulgaristan’ın yakın zamanda euroya geçmesi beklenmiyor.

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