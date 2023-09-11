İki ünlü sanatçı fotoşopu fazla kaçırıp çocukluklarına döndü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Son dönemde estetik operasyonlar sonrası yeni görüntüsüyle adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, son olarak 1.2 milyon takipçisi bulunan İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Yakın arkadaşı Seda Sayan ile objektif karşısına geçen ünlü isim, beraber çekilen karelerini 1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.

Bol filtreli bir fotoğrafa yer veren ünlü isim, yakın arkadaşıyla kendini adeta çocukluk yaşlarına döndürdü.

"Benden küçüktür"

Soyman, paylaşımına şunları yazdı: "Genç kızlık ve çocukluk arkadaşımı çok özledim. Bakmayın onun iri yarı olduğuna ama benden küçüktür. Epeydir göremedim ay çok çok özledim Sedoş'umu az kaldı. Ben Bodrum'da o İstanbul'da tatillerdeydi."