İki üreme organı olan kadın tüm merak edilenleri cevapladı

Avustralya'nın Gold Coast kentinde yaşayan Evelyn Miller, birbirinden farklı iki vajinaya sahip. Miller, cinsel yaşamına dair merak edilenleri anlattı.

İki üreme organı olan kadın tüm merak edilenleri cevapladı

Evelyn Miller, birbirinden tamamen ayrı iki vajina, iki rahim ağzı (serviks), iki rahim (uterus) ve her sette bir yumurtalığa sahip.

Bu da cinsel ilişki sırasında iki vajinasını da kullanabileceği ve her ikisinden de hamile kalabileceği anlamına geliyor.

Evelyn, kendisindeki farklılığın tam olarak ne olduğunu bilmediği zamanlardan önce dahi tuhaf bir şeylerin varlığını hissediyor gibiydi.

Yaşadığı ilk regl dönemlerinde tamponlar işe yaramadığında annesine, bu durumu bildirdiğini anımsıyor.

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"CİNSEL İLİŞKİLERİMDE TUHAF HİSSEDİYORDUM"

Evelyn, ilk cinsel deneyimlerini şu sözlerle anlatıyor:

Seks bana gerçekten çok garip geldi. Her cinsel ilişkimde, vajinalarımın dışa doğru açıldığını görüyordum ve bu bana çok tuhaf hissettiriyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum, fakat tam teşhis yirminci yaşımda oldu...

İki ayrı üreme sistemine sahip olduğunun hamilelik sürecinde fark edildiğini ifade eden Evelyn, sözlerine şöyle devam ediyor:

Bunu öğrenmem oldukça travmatik bir şekilde oldu. Doktorlar, çocuklarının sezaryenle doğması gerektiğine karar verdi. Her bir rahmim, olması gerekenin yarısı büyüklüğündeymiş, fakat bebeklerimiz son derece sağlıklı...

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TEK DEZAVANTAJ

Evelyn, iki vajinaya sahip olmanın en büyük dezavantajının ne olduğu sorusunu ise şu şekilde cevaplıyor:

Her ay iki kat fazla tampon kullanıyorum ve bu gerçekten hiç hoş değil...

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