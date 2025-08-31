İki yaban tavşanının boks maçını aratmayan anları

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde iki yaban tavşanı yol ortasında kavga ederken görüntülendi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde iki yaban tavşanı yol ortasında kavga ederken görüntülendi. Boks maçını aratmayan o anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uzun bacakları, iri gövdeleri, uzun kulakları ve hızlı koşabilme yetenekleriyle bilinen yaban tavşanları, Aydıntepe kırsalında karşı karşıya geldi. Arka ayaklarının üzerine kalkarak birbirlerine darbeler vuran tavşanların mücadelesi, adeta bir boks maçını andırırken, o anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tavşanlardan birinin aldığı darbeler sonrası kaçtığı, diğerinin ise peşinden kovaladığı görülüyor.

Uzmanlar, bu tür kavgaların genellikle bölge ve eş mücadelesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor.

