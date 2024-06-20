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İki yaşlı amca parkta dudak dudağa dakikalarca öpüştü. Allah belanızı versin yaşlı başlı insanlarsınız rezil adamlar !
İki yaşlı amca parkta dudak dudağa dakikalarca öpüştü. Allah belanızı versin yaşlı başlı insanlarsınız rezil adamlar !
20 Haziran 2024 / 16:21
Düzenleme:
20 Haziran 2024 / 17:22
Kaynak: Haber Merkezi
Lisenin karşısında bulunan bir parkta iki yaşlı amca dudak dudağa dakikalarca öpüştü.
İşte skandal görüntülerin ayrıntılar...
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