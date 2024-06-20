İki yaşlı amca parkta dudak dudağa dakikalarca öpüştü. Allah belanızı versin yaşlı başlı insanlarsınız rezil adamlar !

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki yaşlı amca parkta dudak dudağa dakikalarca öpüştü. Allah belanızı versin yaşlı başlı insanlarsınız rezil adamlar !

Lisenin karşısında bulunan bir parkta iki yaşlı amca dudak dudağa dakikalarca öpüştü.

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