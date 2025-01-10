İki yıl boyunca kardeşinin kimliği ile saklanmış

Kaynak: İHA
İki yıl boyunca kardeşinin kimliği ile saklanmış

Manisa’da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası ile aranan C.F.U, isimli kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Sanığın 2 yıldır kardeşinin kimliği ile saklandığı ortaya çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde 9 Ocak Perşembe günü Manisa JASAT ve Yunusemre/Merkez Karakolu Asayiş ekipleri tarafından; 3'ü uyuşturucu ile ilgili, 2'si "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.F.U. (29/E) isimli şahıs yakalandı.

Yapılan tahkikatta; şahsın iki yıldır erkek kardeşinin kimliğini kullanarak saklandığı tespit edildi. Yakalanan C.F.U. tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi.

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