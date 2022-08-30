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İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin 2 yıl önce bulunan 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş için açıklama yapması gündem oldu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:55
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:27
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İki yıl önce bulunan altın ve gümüş ilk defa bulunuyor gibi yaptılar. Seçim yaklaşırken müjdeyi AKP'li vekil Ekrem Çelebi duyurdu

İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde altın ve gümüş rezervinin bulunduğu alanda yürütülen sondaj ve inşaat çalışmaları devam ediyor. AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali ile Mollakara köyündeki çalışmaları inceledi.

Piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 3,5 ton gümüşün bölgede bulunduğunu ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

İki yıl önce 2 bakanımız ve grup başkanvekilimiz ile burada temel attık. Önümüzdeki sene inşallah bu işletmenin temelini atıp ve aynı zamanda 2023 itibarıyla da burada bir tesisin açılmasını düşünüyoruz. Bu hem bölge hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak. Daha önce terörün kol gezdiği bölgede, şu an da ekonomik anlamda hamdolsun çok büyük bir girdimiz var. Tesis yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacak. Bunları yer altından çıkarıp ülke ve bölge ekonomisine katkı vermeyi hedefliyoruz. Bölgede 37 tane sondajın yapılması lazım. Şu ana kadar 27 sondaj yapılmış. Geri kalanda eylülün ortasına kadar bitecek. Ondan sonraki süreçte tesislerin temel atma çalışmalarımız bu bölgede devam edecek.

Çelebi, aynı bölgede 50 derecelik jeotermal su kaynağının olduğunu belirterek, 1000 dekar alan üzerinde seracılık yapmak isteyen bir şirketin de olduğunu ve yatırımcıyı desteklediklerini anlattı.

Kaymakam Karali ise bölgede 500 kişinin istihdam edilebileceğini aktardı.

Karali, bölgede yaklaşık 3 bin dönümü içeren bir altın tesisi kurulması üzerine çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Geçen sene cevher oranının ortaya çıkarmak için sondaj analizleri yapıldı. Bu sene de tesis alanının kurulacağı bölgede inşaat sondaj analizleri yapılıyor. İnşallah bu çalışmalar bittiğinde de Koza Altın İşletmeleri burada temelini atarak çalışmaya başlayacak. Burada ilk aşamada 20 bin ton civarında bir altın rezervi olduğu öngörülüyor" diye konuştu.

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Emine Yılmaz
30.08.2022 13:13
Herkes YÜCE Kuran'ı okusun. Tüm doğrular ve gerçekler orada.  
 
Aydın
30.08.2022 13:06
Gizlice biraz gümüş koyarlar, milletin bazı kesimlerinede yutturmaya çalışabilirler😁😁😁 GAZ bulduk diyorlardı yıllardır. N E R D E?  
 
EĞLENİYOR MUYUZ MİLLET?
30.08.2022 13:06
Yandaşlar ve 5'li çete avuçlarını sıvazlamaya başlamıştır artık. il ve ilçe başkanları başka yerlerini sıvazlıyordur,🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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