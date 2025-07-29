İki yıldız takımında kaldı

Halkbank Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında tecrübeli libero Volkan Döne ile sözleşme uzatıldı. Eski Halkbank'lı Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov da takımına geri döndü.

9 yıl sonra yeniden Halkbank forması giyecek 35 yaşındaki Sokolov, Halkbank'ta oynadığı 2014-2016 yılları arasında Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Sokolov, kariyerinde Marek Union-Ivkoni, Trentino Volley, Cucine Lube Civitanova, Zenit Kazan ve Dinamo Moskova kulüpleri için mücadele etti. Kariyerinde 3 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 3 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bulunan Sokolov, birçok uluslararası turnuvada bireysel ödüllere de layık görüldü.

Halkbank Spor Kulübü’nden, Volkan Döne ile yapılan sözleşme hakkında, “2019-2020 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla taşıyan deneyimli oyuncu, 7. sezonuna adım atmaya hazırlanıyor. Gösterdiği performans ve savunma hattımıza kattığı dengeyle Volkan Döne, Halkbank Spor Kulübü’nün önemli yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor. Yeni sezonda da deneyimi ve saha içi katkısıyla takımımıza değer katacağına inandığımız Volkan Döne’ye başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.