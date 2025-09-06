“İkili hukuk” ispatlandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen cumhurbaşkanına hakaretten duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Trabzon İl Kongresinde sarf ettiği sözlerin bir kısmının sosyal medyada amacından saptırılmasından kaynaklandığını vurguladı.

BTP lideri savunmasında özetle şunları söyledi:

“Hangi ibare nedeniyle suçlanmış olduğumu anlayamıyorum. Anayasa Mahkemesi kararları ile de sabit olduğu üzere düşünce özgürlüğü kapsamında olup, herhangi bir onur, şeref veya saygınlığa rencide edici içeriğe sahip değildir.

Söz konusu davanın bu aşamaya gelmesinin ana nedeni konuşmalarımda geçen 'oğlum' ibaresinden kaynaklanmaktadır.

Bu ibare ne Cumhurbaşkanına ne de başka bir şahsa yöneltilmiş bir ibare değildir.

Yerleşik yargı kararlarıyla 'oğlum' ibaresinin hakaret suçuna sübut vermediği içtihatlarla sabittir.

İddianamede bahsi geçen ibarelerden biri olan ‘mühürsüz oyları geçerli sayma’ yönündeki isnat da hakaret suçuna vücut vermez, zira bu ibare 2017 yılındaki referanduma yönelik söylenmiştir.

‘2011'e kadar Suriye sınırında herhangi bir güvenlik tehdidi mevcut değildi’ diye konuşmam bütününde eleştirilen husus şahıslar olmayıp, politikadır.

Özetle bizler siyasi iradenin eylem ve politikalarını eleştirmekteyiz.

Konuşmamda ne Sayın Cumhurbaşkanına ne de başka kişilere yönelik bir isnat veya hakaret yoktur. Kişilerden bağımsız olarak politikalar eleştirilmektedir.

Hakkımda yargılamaya konu soruşturma başlatıldıktan sonra ben de bana gerek Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral gerek başka kişilerce yöneltilen hakaret ve tehdit içerikli sözlere yönelik şikayetçi olmuştum.

Fakat bu konuda verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararlarının bir kısmında matufiyet (hedef alınma – OU) unsuru olmadığı belirtilmiş, diğer kısmında ise siyasetçi olmam nedeniyle sarf edilen sözlerin eleştiri sınırı içerisinde kaldığına yönelik tespitler yapılarak, kovuşturmaya yer olmadığı kararları verilmiştir.

Hatta bir gönderimin altına bir vatandaş tarafından sinkaflı sözler içeren ibarelerin ve tehdit içerikli ibarelerin yer aldığı paylaşıma dair matufiyet unsuru bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.”

Değerli okurlarım,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Yıl Açılış Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını şu yanıtı verdi:

• “Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok. Türkiye’de tek bir hukuk sistemi var.”

Hüseyin Baş’ın başına gelenler bakan Tunç’u yalanlamaktadır.

Siyasi eleştiri yapıp yürütmenin başı (!) cumhurbaşkanını eleştirmek, “hakaret” olmakta,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a hakaret ise “siyasi eleştirme” olmaktadır.

Bu savunmayı oku bak bakan Tunç tablo net şekilde şudur:

Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle vardır.

Muhalefete ayrı iktidara ayrı hukuk kararları alınmaktadır.

Av. Ümit Kocasakal, BTP Genel Başkan Yardımcısı Av. Lütfullah Önder, Av. Ahmet Erimhan savunmalarında şu konuya dikkat çektiler:

• “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklı olarak bir politika eleştirildiğinde Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olması nedeniyle eleştirilen hususun politika değil, Cumhurbaşkanı olduğu yönünde yanlış bir sonuç çıkmaktadır.“

Anayasanın Madde 104’üncü maddesinin hükmü şöyle:

• “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.”

Bu hüküm Cumhurbaşkanına yöneltilen eleştiriler konusunda defalarca yazdığım ve dikkat çektiğim anayasal durumdur.

Yürütmenin yani icraatın başının siyasi faaliyetlerini eleştirmek “cumhurbaşkanına hakaret” olmaz, olmamalı.

Hüseyin Baş kararı hem “hakaret” hem de “ikili hukuk sistemi” açısından çok çarpıcı bir örnektir