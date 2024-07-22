İkince ele özel izin. Sektöre bomba gibi düştü

Otomotiv sektöründe, GSR II yönetmeliğinin "ulusal tip onayı" bulunan araçlar için yürürlük tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e ertelenmişti.

Ancak bu uygulama, ithal araçlarda ertelemeye gidilmeyerek yürürlüğe girdi. GSR II sebebi ile bazı markaların kendilerine araç fatura ettiği ve bu araçların 2. el olarak satılabileceği söylenirken diğer yandan 6 bin km - 6 ay şartı bu konuda soru işaretleri yaratıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın, markaların veya distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları, '6 ay - 6 bin km' şartına uymadan 2. el olarak satmalarına izin verdiği yönündeki haber otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı.

5 Temmuz'da alınan karara göre, Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almak şartı ile, distribütörlere ellerindeki sıfır araçları 2. el olarak satma hakkı verilecek.

GÖZLER TİCARET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASINDA

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir duyum var. 5 Temmuz tarihi itibarıyla distribütör olan markalara bu anlamda bir izin verildi. Bütün araçlar fatura edildi. Distribütörün kendi adına fatura ettiği için satıcı tarafında kendi olmak kaydıyla bu araçlar 2. elde satılabilecek. Böylece 6 ay-6 bin kilometre kuralına sadece distribütörler nezdinde izin verilmiş olacak. Bu araçlarla ilgili bir çözüm var. Ticaret Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama gelecek.

İşin mantığı da buydu. Ortada ciddi anlamda 2. el stoku var. Ortada ne olacağı belirsiz on binlerce araç var. Bu araçlar için böyle bir yöntem geliştirildi. 5-7 Temmuz arasında kendilerine fatura ettikleri araçlar için yüzde 1'lik ceza hükmü konacak mı tek soru işareti bu kaldı. Onun dışında sorunlar çözülmüş gibi gözüküyor. "