“İkinci Aylan bebek” olayı Yunanistan’da oldu! İki aylık bebeğin cansız bedeni kıyıya vurdu



Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, iki aylık bir bebeğin cansız bedeninin kıyıya vurduğu ve cansız bedenin ‘ileri derecede çürüdüğü’ vurgulandı. Yunan güçleri, hayatını kaybeden bebeğin cansız bedeninin otopsi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Cuma günü Midilli açıklarında çoğunluğu Afrika’dan gelen kaçak göçmenleri taşıyan şişme bot alabora olmuştu. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri botta bulunan 32 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırmıştı. Kıyıya vuran bebek cesedinin ise alabora olan botta olduğu öğrenildi.

Çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda kaçak göçmen, Yunanistan’a gitmek için deniz yolunu kullanmaya devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, 2022 yılı başından bu yana Doğu Akdeniz’de 368 kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu. Geçen yıl ise Doğu Akdeniz’de 111 kişi hayatını kaybetmişti.

AYLAN BEBEK OLAYI NEDİR?

Suriye’deki iç savaştan kaçan Aylan bebek ve ailesi Yunanistan’a geçmen için Bodrum’dan tekneye binmişti. 2015 yılında meydana gelen olayda Aylan bebek ve ailesiyle birlikte 14 kişinin içinde olduğu tekne battı. Aylan bebeğin cansız bedeni ise Akyarlar mahallesindeki Fenerburnu sahilinde kıyıya vurmuştu. Aylan bebeğin kıyıya vurmuş cansız bedeninin fotoğrafı tüm dünyada büyük yankı yaratmıştı.