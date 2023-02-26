İkinci cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişi cemre nedir?

Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesinin ikincisi bu sene 2023 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılan ikinci cemre düşmesinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişi cemre nedir, cemre ne zaman havaya düşer?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça’dan gelen, “Cemre”‘nin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında da sıcaklığın artmasını haber eder.

Cemreler, ilkbahar başlamadan önce 7 gün arayla havaya, suya ve sonrasında toprağa düşer. Bu düşen cemreler nedeniyle hava, su ve toprağın ısındığına inanılır.

Cemre düşmesiyle beraber Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Cemre düşmesinin Türk kültüründe de önemli bir yeri vardır.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın 4 çarşambası", uygulamasını belirten, "Cemle" sözcüğü de, "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle ilintilidir.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek.