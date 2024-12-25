İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Anıtkabir’deki mezarı başında anıldı.
Törene, İnönü'nün aile üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, askeri erkan ve CHP yöneticileri katıldı.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından İnönü’nün kabrine geçilerek, İnönü'nün öz geçmişi okundu ve Cumhurbaşkanlığı, TSK, CHP ve İnönü ailesi adına çelenk bırakıldı.
Tören, saygı duruşuyla son buldu. İnönü ailesi, törenin ardından taziyeleri kabul etti.
İşte ajansların geçtiği anma törenine ait fotoğraflar...