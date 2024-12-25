İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı. Törene, İnönü'nün ailesi ve CHP yetkilileri katıldı.

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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 1

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Anıtkabir’deki mezarı başında anıldı.

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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 2

Törene, İnönü'nün aile üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, askeri erkan ve CHP yöneticileri katıldı.

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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 3

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 4

Ardından İnönü’nün kabrine geçilerek, İnönü'nün öz geçmişi okundu ve Cumhurbaşkanlığı, TSK, CHP ve İnönü ailesi adına çelenk bırakıldı.

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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 5

Tören, saygı duruşuyla son buldu. İnönü ailesi, törenin ardından taziyeleri kabul etti.

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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 6

İşte ajansların geçtiği anma törenine ait fotoğraflar...

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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 7
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 8
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 9
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 10
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 11
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 12
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 13
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 14
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 15
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 16
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 17
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 18
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 19
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 20
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 21
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 22
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 23
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 24
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 25
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 26
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 27
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 28
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 29
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 30
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 31
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 32
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 33
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 34
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 51. ölüm yılında Anıtkabir’de mezarı başında anıldı 35
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