İkinci el arabası olan yandı. Yıllar sonra ilk kez oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el arabası olan yandı. Yıllar sonra ilk kez oldu

İkinci el arabası olan vatandaşları kahredecek bir detay daha ortaya çıktı. Yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.

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