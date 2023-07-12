İkinci el araç alacaklara kötü haber. Bunu çok az kişi tahmin ediyordu

Kurda yaşanan yükseliş sonrasında sıfır araç fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığını belirten Sektör temsilcisi Arda Ayvaz, ikinci el araç alacaklara kötü haberi duyurdu.

İkinci el araç alacaklara kötü haber. Bunu çok az kişi tahmin ediyordu

Haber3’ün haberine göre; Türkiye’de otomotiv sektörünün makro ekonomik dengelerle paralel olarak değişkenlik gösterebildiğini belirten Arda Ayvaz, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“YENİ FİYATLARA ERİŞEBİLİRLİĞİ BİRAZ ZAMAN ALABİLİR”

Önümüzdeki dönemde 2. el satış hızı ve adedinde bir miktar geri çekilmeler görülebileceğini de belirten Ayvaz, “Özellikle döviz kurunun hareketliliğinin azaldığı ve daha stabil bir piyasa 0 km ve 2. el araç fiyatlarını bir süre sabit tutacaktır. Piyasadaki kredi erişebilirliği ve yüksek kredi oranlarını da düşündüğümüzde alım gücünün yeni fiyatlara erişebilirliği biraz zaman alabilir.” yorumunda bulundu.

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“2. EL BİR YATIRIM ARACI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYE BAŞLANDI”

Kurda yaşanan yükseliş sonrasında sıfır araç fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığını belirten sektör temsilcisi Arda Ayvaz, “Sıfır fiyatlardaki artış, ikinci el piyasasındaki fiyatları da yukarı çekti. Genel olarak incelediğimizde son dönemlerde 2. el bir yatırım aracı olarak değerlendirilmeye başlandı” sözlerini kullandı.

Ayvaz ayrıca sıfır km araç satışlarında rekorların kırıldığı ve ikinci el piyasasının çok hızlı olduğu bir ikinci çeyrek yaşadığını belirterek, “Özellikle son haftalarda yaşanan kur artışları neticesinde 0 km fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu da ikinci el piyasasındaki fiyatları yukarı çekti. Genel olarak incelediğimizde son dönemlerde 2. el bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.” dedi.

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