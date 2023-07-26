"İkinci el araç, aracın sıfırından pahalı olamaz" kuralını da delmenin yolunu buldular

İkinci el araç satışı satan bazı kişiler "ikinci el araç, aracın sıfırından pahalı olamaz" kuralını da delmenin yolunu buldu. Araca yapılan ekstraları maliyete ekleyen dolandırıcılar iktidarın belirlediği kuralı aştı.

"İkinci el araç, aracın sıfırından pahalı olamaz" kuralını da delmenin yolunu buldular

İkinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak. İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber3'te yer alan bilgilere göre; Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde pazarlanmaması için yapılan düzenlemelerin "ekstralar" ile delinmeye başladığına dikkat çekti. Araç alım satımında gerçek kişilerin oynadığı role değinen Erkoç, "Tüm motorlu araç satıcıları olarak beklentimiz, 3 ve üzerinde araç alıp satanlara cezai işlemlerin uygulanması" dedi.

İkinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde pazarlanmasına yönelik düzenleme, donanım, aksesuar ve bakım gibi "ekstra" unsurlar bahane edilerek aşılmaya çalışılıyor.

"SUİSTİMAL EDENLER OLABİLİR"

Erkoç, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi şu an ilan sayfalarında yer alan ikinci el araç fiyatlarının distribütör tarafından belirlenen sıfır fiyatının üzerine çıkamayacağına ilişkin düzenleme yapıldı, ancak zaman zaman bu konuda vatandaşın gördüğü ilandan farklı fiyatlarla karşılaştığına dair sıkıntılar gündeme geliyor. Aksesuar durumu kontrol edilebilir, aksesuarsız olduğu halde yüksek fiyat yazılıyorsa gereken ceza verilebilir. Kurnazlık yapıp bunu kötüye kullananlar elbette cezalandırılmalı. Burada elbette ki aksesuar eklenebilen durumlar dışında bu konuyu suistimal edenler de olabilir, ancak bu işi, meslekle alakası olmayan, kayıtsız ve vergisiz bir şekilde bu işi yapan kişilerin daha fazla yaptığını görüyoruz."

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