İkinci el araç fiyatlarında son bir yılın en büyük gerilemesi

ABD’de ikinci el otomobil fiyatlarında Mayıs 2025 itibarıyla aylık bazda yüzde 1,4’lük düşüş yaşandı. Bu oran, son bir yılın en sert fiyat gerilemesi olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında yaşanan yüzde 2,7’lik artışın ardından gelen bu düşüş, pazardaki dengesizliğin sürdüğünü ortaya koydu.

Veriler, otomotiv sektöründeki gelişmeleri izleyen Cox Automotive'in Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi üzerinden paylaşıldı. Şirketin Ekonomi ve Endüstri Analizleri Kıdemli Direktörü Jeremy Robb, yaz aylarında toptan fiyatlarda daha fazla değer kaybı yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Piyasa hâlâ tarifelerin etkilerini sindirmeye çalışıyor. Ancak düşük envanter seviyeleri, bu agresif değer kayıplarını önümüzdeki aylarda dengeleyebilir" ifadelerini kullandı.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en büyük fiyat düşüşü yüzde 2,3 ile kompakt araçlarda yaşandı. Orta boy sedanlarda fiyatlar yüzde 1,6, SUV’lerde yüzde 1,3, kamyonetlerde yüzde 1,9 oranında geriledi. Lüks segmentte ise düşüş yüzde 0,7 seviyesinde kaldı. Elektrikli araç fiyatlarında da yüzde 0,9’luk bir gerileme gözlemlendi.

Sezonluk düzeltmeler dikkate alındığında düşüşün etkisi bir miktar azalsa da, genel tabloya bakıldığında ikinci el piyasasında fiyatların aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü görülüyor. Buna rağmen yıllık bazda fiyatlar hala yüzde 4 oranında artış göstermiş durumda. Bu da yüksek enflasyon ve araç tedarik zincirindeki zorlukların etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Uzmanlar, yaz aylarında piyasanın seyrinin arz-talep dengesine bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor. Satışların hızlandığı dönemlerde fiyatlarda toparlanma yaşanabileceği, ancak mevcut göstergelerin bu ihtimali zayıflattığı ifade ediliyor.