Araç tescil ve satış işlemlerinde uygulanacak yeni harç düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören 7566 sayılı Kanun kapsamında, araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında harç alınacak.

Düzenlemeye göre, ödenecek harcın asgari tutarı bin lira olarak belirlendi. Buna karşılık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelere yapılan satış ve devir işlemlerinde harç uygulanmayacak.

Yeni uygulama kapsamında harç tutarı, aracın noterde belirtilen satış bedeli üzerinden hesaplanacak. Örneğin, satış bedeli 1 milyon lira olan bir araç için ödenecek harç 2 bin lira olacak. Harç hesaplaması, satış bedelinin binde 2’si esas alınarak yapılacak.