İkinci el araç satışında yeni dönem başladı! Bugünden itibaren geçerli...

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) ikinci aşaması olan yetki doğrulamasını bugün itibarıyla devreye aldı. Bu çerçevede, ilan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından Yetkisiz İşletme İhbar Modülü ve EİDS yetki doğrulamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, bakanlık olarak, ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi ile elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarının ve spekülatif fiyat artışları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

İkinci el otomotiv ticareti sektöründe ticari faaliyetlerin ehil kişilerce yapılmasının sağlanması ve bu piyasada kayıt dışılığın ortadan kaldırılması amacıyla bakanlıkça yapılan düzenlemeler uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğu kaydedilen açıklamada, 2024 yılında bakanlık tarafından 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesinin düzenlendiği ifade edildi.

TAŞIT İLANLARINDA YETKİ DOĞRULAMA UYGULAMASINA BAŞLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğünün getirildiği ve EİDS’in kurulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İlan platformları ve EİDS arasında kurulan entegrasyon ile 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmakta olup kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçilmiştir. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması ise bugün itibarıyla devreye alınmış olup böylece ilan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilmesi sağlanmıştır. Taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi e-Devlet Kapısında oluşturulan bir yetkilendirme ekranından gerçekleştirilecektir."

Taşıt ilanlarında yetki doğrulaması uygulamasının bugün itibarıyla devreye alınacağı ve 1 Nisan’a kadar geçiş sürecinin öngörüldüğü açıklamada, "1 Nisan tarihine kadar yetki doğrulaması süreci tamamlanmadan da taşıt ilanı verilebilecekken geçiş sürecinin sona ermesiyle taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale gelecektir. Dolayısıyla, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.