İkinci el araç satışında yeni dönem. Süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araç satışında yeni dönem. Süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayınlandı

Araç satışında "6 ay-6 bin kilometre" şartı 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı "6 ay-6 bin kilometre" şartı 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu kısıtlama 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamaya "Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.” ifadesi eklendi.

İşte o açıklama:

Ticaret Bakanlığından:

MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

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