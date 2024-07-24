İkinci el araçlar fiyatları tepetaklak oldu. 100 bin liralık fark

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araçlar fiyatları tepetaklak oldu. 100 bin liralık fark

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlarda büyük değişiklik oldu.

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