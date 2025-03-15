İkinci el araçlara bayram zammı geliyor. Araç almanın tam zamanı

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
İkinci el araçlara bayram zammı geliyor. Araç almanın tam zamanı

Ramazan Bayramı'na yaklaşırken ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Tatil planları yapan vatandaşlar, toplu taşıma yerine kendi araçlarıyla seyahat etmek için bütçelerine uygun araç arayışına girdi. Fiyatların ise önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ikinci el araç piyasasında yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketlerinde veya yazlık bölgelerde geçirmek isteyenler, toplu taşıma kalabalığından kaçınmak için araç satın alma telaşına girdi. Galericiler, talebin artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde fiyatların yüzde 10 ila 30 arasında zamlanabileceğini öngörüyor.

TALEP ARTIYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025’in ilk iki ayında geçen yıla kıyasla yüzde 14,2 daraldı. Otomobil satışları yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965’e, hafif ticari araç satışları ise yüzde 30,4 düşüşle 27 bin 419’a geriledi. Buna rağmen, bayram tatili yaklaşırken ikinci el araç piyasasında canlanma başladı.

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UCUZ ARAÇLAR REVAÇTA

Bayramda ailesiyle köyüne gitmek isteyen vatandaşlar, özellikle bagaj kapasitesi geniş ve ekonomik araçlara yöneliyor. Bir alıcı, “800 bin TL bütçem var, bunun 400 binini krediyle tamamlayacağım. Bayram yolculuğunda bizi rahat ettirecek bir araç arıyorum” diyerek taleplerini dile getirdi. Galericiler ise talebin genellikle 800 bin TL altındaki araçlara yoğunlaştığını belirtiyor.

Galericiler, yaz aylarında araç fiyatlarının genellikle yükseldiğini vurguluyor. “Yazın araç sahibi olmak daha cazip geliyor. Dolu yağışı endişesi azalıyor, bayramlarda ise kalabalık otobüslerde yolculuk yapmak yerine kendi aracıyla seyahat etmek isteyenler artıyor” diyen bir galerici, bayramın araç piyasasında önemli bir etken olduğunu ifade ediyor.

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ZAM KAPIYA DAYANDI

Fiyatların 5 gün içinde artabileceği konuşulurken, birçok uzman araç almak için en doğru zamanın şu an olduğunu belirtiyor. Bayram yaklaştıkça talep artışıyla beraber fiyatların da hızla yükselebileceği, bu nedenle hızlı karar vermenin avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

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