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  • İkinci el araçta yasaklar böyle aşıldı. 6 bin km ve 6 ay sınırı gelmişti

İkinci el araçta yasaklar böyle aşıldı. 6 bin km ve 6 ay sınırı gelmişti

İkinci el araçta 6 bin kilometre ve 6 ay sınırlamasına yeni bir çözüm getirildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 14:38
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İkinci el araçlarda 6 bin km ve 6 ay sınırı gelmişti. Yasaklar için yeni çözüm yolu

İkinci el araçta yasaklar böyle aşıldı. 6 bin km ve 6 ay sınırı gelmişti
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Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karar sonrasında, ilan siteleri 6 bin kilometreden daha az kilometresi olan araç ilanlarını kaldırdıklarını duyurmuştu. Şimdilerde bu araçların '6001 km' olarak yeniden ilanlara konulması ise dikkat çekti. Kararın suistimal edildiği ve gerçek dışı beyanda bulunanların olduğu belirtildi.

Sıfır araçları kullanmamak üzere satın alan ve sıfırından daha pahalıya satanları engellemek amacıyla çıkarılan bu uygulamayı su istimal edenlerin olduğu, ‘bir şekilde yolunu bulup satışa devam ettikleri’ belirtildi.

‘GERÇEK DIŞI BEYAN SÖZ KONUSU OLABİLİR’

Son aylarda, piyasadaki sıfır araçları kullanmamak üzere satın alıp, değerlenmesini bekledikten sonra sıfırından daha pahalı bir şekilde ikinci elden satanlar çoğalmıştı.

Özellikle 300 bin TL ila 450 bin TL’nin üzerindeki araçlar hızlıca tükenip, bulunamaz hale geliyordu.

Bu yüzden yürürlüğe giren 6 ay ve 6 bin km uygulaması da, al-sat yapanlar nedeniyle vatandaşın ulaşmakta zorlandığı sıfır araçlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla çıkarılmıştı.

Uygulamanın son durumuyla ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren Arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, “Biz 6 bin km ve altında ilan girişini engellemiş olsak da gerçek dışı beyan içeren bazı ilanlar olması söz konusu olabilir” dedi.

Dr. Çetintürk, “Burada beyan edilen bilgilerin satıcı sorumluluğunda olması bir yana, ilan platformlarının satışa konulan araçları kontrol etmesi olanaklı olmadığı için uygulamayı suistimal etmek isteyenler ilan verme sorununu aşmak için böyle bir yönteme başvurabilir” diye konuştu.

‘GERÇEKÇİ BULMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Ancak Çetintürk, araç satışı esnasında kilometre kontrolü yapılması durumunda, ilana konan aracın gerçek dışı şekilde 6 bin 1 km’de olduğunun beyan edilmesinin bir sonuç getirmeyeceğine dikkat çekti ve şöyle dedi:

“Bu nedenle yürürlüğe giren uygulamanın sıfır km araca erişme ve bu araçların liste fiyatı üzerinde satılamaması anlamında sağlıklı bir denetimle tüketici yararına olacağını söyleyebiliriz.”

Öte yandan Çetintürk, uygulama sonrası ikinci el araç fiyatlarında ciddi düşüş olacağı beklentisine ilişkin ise şunları söyledi:

“Fiyatları belirleyen döviz kuru, yasal vergi süreci, sıfır km araç üretim seviyesi ve enflasyon gibi parametrelerin kuvvetli etkenler olması nedeniyle çok gerçekçi bulmak mümkün değil.”

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Nurettin GÜN
17.09.2022 14:55
Togg araba modeline bir tirilyon verene kadar 2 tane Renault latitüde alırsın emeklilerinin de alabilecek bir araba modeli olsa iyi olurdu  
 
Selim
17.09.2022 14:53
Muhalefet havuz basını maşallah birbirinden hiç mi hiç hoşlanmayan basın birden kanka oluveriyorlar.  
 
merdanoğlu
17.09.2022 14:46
esas bunu ticaret haline getiren vergi vermeyen şahıslara kaç km olduğuna bakılmaksızın 2.el aracı alan 6 ay satamaz uygulaması getirilmeli al satçılardan böylece kurtulabiliriz  
 
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