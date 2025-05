İkinci el oto pazarında kriz!

Araç Satış Uzmanı Sezer Ateş, "Şu an gözlemlerimize göre 600 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arası fiyatı olan ilanlar rağbet görüyor. İnsanların alım gücüne giriyor. Ama onun üstündeki araçlarda alım satımda bir zorlanma var. Ama buna rağmen araç piyasası geçen aya göre yüzde 5 fiyatlar da artıyor" dedi.

İstanbul'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde hareketlenen otomobil pazarı, bu yıl durgunluğunu sürdürüyor. Geçmiş yıllarda kalabalık olan galerilerin önü, bu yıl boş kaldı. Galeri esnafı, bu durumun yüksek faiz oranları ve insanların krediye ulaşmakta zorluk yaşaması sebebiyle oluştuğunu belirtirken, otomobil satın almak isteyenler ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.

HAREKETLENMESİ BEKLENEN SEKTÖR, HAREKETLENMEDİ

Oto Galerici Sezer Ateş, "Sektörün nabzını tutmak için galeri sitelerimizi geziyorum. Bu sektörün temsilcileriyle görüşüyorum. Sokaklar bomboş. Normalde bayram önü insanların ulaşabileceği her marka, her türlü araç burada mevcut. Burası insanlar ile dolup taşması gerekirken şu anda bir pazarlık dahi yok. İnsanlar bir fiyat dahi sormak için gelmiyorlar. Malumunuz bayram yaklaşıyor. Hareketlenmesi beklenen sektör, hareketlenmedi. Piyasa sıkışmış durumda. İnsanların krediye ulaşması sağlanarak sektörün bir an önce canlanması gerekiyor. Şu an gözlemlerimize göre 600 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arası fiyatı olan ilanlar rağbet görüyor. İnsanların alım gücüne giriyor. Ama onun üstündeki araçlarda alım satımda bir zorlanma var. Ama buna rağmen araç piyasası geçen aya göre yüzde 5 fiyatlarda artıyor. Otomobil ve emlak sektörünün de kredi faizlerinin düşürülerek harekete geçirilmesini bir an önce yetkililerimizden temenni ediyoruz. Çünkü benim gözlemlerime göre gerçekten esnaf zor durumda. Faiz politikaları düşmeye başladığında bence yavaş yavaş sektör hareketlenmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten sektörde çok büyük sıkıntılar var. Yetkililerimizin bir an önce sektör temsilcilerini destekleyerek emlak, otomobil gibi ya da krediye ihtiyacı olana bir an önce kredilerin açılarak bu sektörlerin canlandırılması tarafında gereğinin yapılacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

FİYATLAR HER GEÇEN AY YÜZDE 5 ORANINDA ARTIYOR

Galeri sahibi Mustafa Çelik, "Bayram öncesi araç piyasası biraz sakin. Fiyatlar her geçen ay yüzde 5 oranında artıyor ama satışlarımız maalesef düşük. Artmasını bekliyoruz. Talep yok, şu anda sakin bir pazar seyrediyor. Neden satışlar düşük? Hem fiyatların artışı hem de maalesef ki banka mevduat olaylarının, nihai tüketicinin kredi kullanamaması, araç kredilerinin yüksek olması. Çoğu insana kredi çıkmaması. Mevduat hesabı olan kişilerin de, parası olan kişilerin de mevduat hesaplarına yatırıp, aracı yatırım aracı olmaktan çıkarması. Gelen müşteriler genelde aracını satıyor. Nakite dönmek isteyenler de oluyor, parasını bankaya verip araç kiralamak isteyenler oluyor. Emlak almak isteyenler oluyor. Çocuk evlendirmek isteyenler oluyor. Herkesin ihtiyacına göre araçlarını satışa çıkarıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyatlar yüksek olduğu için, pazarlık payımız çok cüzzi miktarlarda olduğu için beklentiler fazla. Müşterilerimizin 1,5 milyonluk bir araca 100 bin lira bir indirim beklentisi var.

Bizim de kar marjlarımız günden güne düştüğü için makul değerde iskonto yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de bazı müşterilerimiz boş gidebiliyor. Kar marjımız eskisi gibi değil. Pandemi öncesi yüzde 10, yüzde 15 arasında bir kar marjımız vardı. Fakat günümüzde şu anda yüzde 3, yüzde 5 arasında kar marjıyla çalışıyoruz. 1,5 buçuk milyon TL'lik bir araçta yüzde 5, 70 bin TL yapıyor. Bayram öncesi işlerimizin en hareketli olduğu günlerdir. Fakat şu anda bayram öncesinde, burada bayrama bir hafta, 10 gün kaldı, ama herhangi bir hareket yok. Caddeler bomboş. Araçlar dolu. Müşterilerini bekliyor. Bayramdan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım amaçlı araç almak isteyen müşterilerimiz bence zamanı diye düşünüyorum. Çünkü kar marjları düşük. Bence zamanı araç alma zamanı şu an. Karlılık güden insanlar için kar marjlı araçların yükselmesi bekleniyor. Yazın sonlarına doğru araç piyasasının biraz daha yükseleceği tahmin ediliyor. Açıkçası yüzde 10 ile yüzde 12 arasında bir artış bekleniyor" dedi.

PİYASA ŞU ŞARTLAR ALTINDA ÇOK KARIŞIK

Şehir dışından araba almaya gelen Emre Özcan, "Piyasa durgun. Ben Nevşehir'den geliyorum. Sıkıntısız bir şekilde İstanbul'a geldik. Güvenli bir alışveriş yaptık. 2015 model jetta, 1-6 highline. Aracı aldığımız fiyat 680 bin tl. Normalde telefonda bu aracı 750 bin tl'ye konuştum. Aldığım fiyattan memnun kaldım. Piyasa şu şartlar altında çok karışık. 99 model olan arabayı 450 bin liraya sattım. Şimdi 2015 model bir arabaya biniyoruz. Onu aldığımız rakamda 680 bin lira. Bayram öncesi fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek oranlara çekilmiş" dedi.