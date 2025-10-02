İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre; Yılda milyonlarca aracın el değiştirdiği bu dev pazarda, alıcılar kazalı, kilometresi düşürülmüş veya sahte parçalı araçlara karşı korunmak için ekspertiz firmalarına yöneldi. Ancak sektördeki denetimsizlik, fahiş fiyatlar ve usulsüzlükler, bu hizmeti "güvenilir kalkan" olmaktan çıkarıp adeta bir risk kaynağına dönüştürdü.

Tüketiciler, basit bir muayene için doktor ziyareti ücretlerini kat kat aşan bedeller öderken, sahte raporlar ve kayıt dışı operasyonlar güveni yerle bir etti.

Türkiye'de yılda 8 milyon aracın el değiştirdiği ikinci el piyasası, ekspertiz firmalarının çoğalmasıyla birlikte büyük sorunlar doğurdu.

Kilometre düşürme, sahte parça montajı ve pert araçların piyasaya sürülmesi gibi usulsüzlükler artarken, tüketiciler aldatılma riskiyle karşı karşıya. Bir tüketici, sıfır araç aldıktan sonra ekspertiz raporunda çıkan şok edici bulgularla mahkemeye koştu.

Sektörde denetimsizlik hakim: Kayıtlı 10-15 kurumsal firma dışında binlerce kayıt dışı "kapı önü" operasyon ve hileli rapor düzenleyen şirketler faaliyet gösteriyor.

Fiyatlar kaotik; basit diagnostik 3 bin TL'den başlıyor, kapsamlı paketler 20 bin TL'ye ulaşıyor. Mini paket kaporta-boya ve motor kontrolü içerirken, full paket elektronik arıza, yol testi ve garanti ekliyor – ancak her firmanın tanımı farklı.

Tüketici dernekleri, "Ekspertiz dolandırıcılığa karşı son kale olmaktan çıkıyor" dedi.

Anlaşmalı firmalar, hasarlı araçlara temiz rapor vererek mağduriyet yaratıyor; dava süreçleri uzuyor.

Bakanlığa çağrı yapanlar acil denetim şartı vurguladı.

Araç alacaklara büyük sürpriz: Oranlar sil baştan değişti!

KAZALI ARACA TEMİZ RAPORU

Tüketici dernekleri, ekspertiz hizmetinin tüketici güvenliği için asli bir hizmet olduğunu, fahiş fiyatlamanın kabul edilemez olduğunu, bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini ifade edildi ve “Aksi halde ekspertiz, dolandırıcılığa karşı son kale olmaktan çıkıp kendi başına sorun halini alacaktır. Elden para alan, fatura kesmeyen firmanın raporuna da güvenilmez. Yılda 8-10 milyon aracın geçtiği ekspertiz sektörü sıkı kontrol edilmeli” denildi.

Bu sistem de, örneğin kazalı aracını satışa çıkaran kişi ya da galerinin “Araç temiz, isterseniz ekspere götürelim” diyerek anlaşmalı olduğu ekspertiz şirketine yönlendirmesiyle işledi.

İddiaya göre büyük hasarlı araca bile ‘sorun yok’ denildi. Durumu başka bir servise götürerek öğrenen mağdurlar hukuki yollara başvursa da uzun dava süreçleriyle karşılaşıyorlar.