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İkinci el otomobil pazarında daralma sürüyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil pazarındaki yavaşlamanın geçen ay da sürdüğünü söyledi

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:59
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İkinci el otomobil pazarında daralma sürüyor. Satışı yapılan otomobil sayısı geçen eylül ayına göre yüzde 20 düştü

İkinci el otomobil pazarında daralma sürüyor
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MASFED'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak-eylül dönemi motorlu kara taşıtları istatistikleri, temmuz ve ağustos aylarından sonra eylülde de pazardaki daralmanın devam ettiğini gösterdi. Geçen yılın eylül ayında 596 bin 392 olan devri yapılan otomobil sayısı, yüzde 20 daralmayla bu yılın aynı döneminde 476 bin 502'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkoç, piyasanın durma noktasına geldiğini belirterek, "2021 yılının eylül ayından itibaren 9 ay boyunca büyüyen pazar, bu yılın temmuz ayından itibaren daralmasını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Erkoç, bu durumun yüksek faiz, finansmana ulaşmada yaşanan zorluklar, enflasyon ve alım gücündeki değişim gibi nedenlerden kaynaklandığına dikkati çekerek, sektörü canlandırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak için kalıcı çözüm bulunmasını talep etti.

10 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARA TALEP ARTIYOR

Verilere göre, satılan ikinci el otomobillerden yüzde 25'inin 5 yaş ve üzeri, yüzde 60'ının ise 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğu bilgisini veren Erkoç, "0-4 yaş araçların payının yüzde 15,48 olduğunu görüyoruz. Maliyetler nedeniyle vatandaşların eski, 10 yaş ve üzeri araçlara talebi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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