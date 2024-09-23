İkinci el otomobil satışında yeni dönem. Araç alıp satacaklar dikkat

Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için oluşturulan bu sistem 27 Eylül tarihinden itibaren herkes için zorunlu hale gelecek. Bu yeni sistemle, alışverişlerde nakit taşıma riski, sahte para ile alışveriş yapılması, satış bedelinin ödemesinin gerçekleştirilmemesi gibi riskler ortadan kalkacak.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya koyulan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerini sona erdirecek.

Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

SORU 1- GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek için uygulamaya koyulacak olan ödeme sistemidir.

SORU 2- GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NE ZAMAN ZORUNLU HALE GELECEK?

Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu hale getirilirken, 27 Eylül tarihinden itibaren herkes için zorunlu hale gelecek.

SORU 3- SİSTEMDE ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, ardından alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasından sonra güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına aktarılacak.

SORU 4- SİSTEM HANGİ AMAÇLA UYGULANIYOR?

Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

SORU 5- UYGULAMA TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Ortaya konulan sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafların önüne geçecek.

SORU 6- UYGULAMANIN DENETİMİ KİM TARAFINDAN YAPILACAK?

Sistemin işleyiş ve denetimiyle ilgili çalışmalar Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

SORU 7- SİSTEME DAHİL OLAN BANKALAR HANGİLERİ?

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

SORU 8- SİSTEMİN KULLANIMI İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET OLACAK MI?

Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya yönlendirilecek araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira ücret alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine yansıtılacak.

SORU 9- SATIŞ İŞLEMİNDEN CAYILMASI HALİNDE SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

Bu durumda başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

SORU 10- SATIŞ KAYDI SONRASI BİLGİLERDE GÜNCELLEME YAPILABİLECEK Mİ?

Başvurunun oluşmasının ardından bilgilerde düzenleme gerçekleştirilemeyecek. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.