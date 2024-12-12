İkinci el otomobillerde en çok satan marka ve modeller belli oldu

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında Kasım ayında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu. Volkswagen, 22 bin 239 satışla yine liderliğini sürdürdü. Model bazında ise Fiat Egea, binek araçlarda en çok satılan model olurken, hafif ticari araçlarda ise Fiat Doblo öne çıktı.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIK DEVAM EDİYOR

Indicata'nın raporuna göre, Kasım ayında Türkiye'nin çevrim içi ikinci el araç pazarında toplam 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17'lik bir artışı işaret ederken, Ekim ayına göre ise yüzde 12'lik bir azalma gözlendi. Satış gerçekleşen ilanların sayısı ise 176 bin 921 olarak kaydedildi ve bu satışların yüzde 46'sı, toplam ilanların neredeyse yarısı oldu. Satışlarda Ekim ayına kıyasla yüzde 5'lik bir düşüş yaşanırken, Kasım 2023'e göre yüzde 23'lük bir artış yaşandı.

VOLKSWAGEN, FIAT VE RENAULT ÜST SIRALARDA

Kasım ayında ikinci el araç pazarında en çok tercih edilen marka, 22 bin 239 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, 2024 yılı boyunca Ocak ayı hariç, en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Volkswagen'in ardından 21 bin 242 satışla Fiat, 20 bin 659 satışla Renault geldi. Ford, 15 bin 825 satışla dördüncü, BMW ise 10 bin 439 satışla beşinci sırada yer aldı. Mercedes-Benz 9 bin 909, Opel 9 bin 476, Peugeot 9 bin 198, Hyundai 7 bin 507 ve Toyota 6 bin 363 satışla ilk 10'da yer aldı. Bu 10 marka, Kasım ayında yapılan ikinci el araç satışlarının yüzde 75'ini oluşturdu.

BİNEK ARAÇLARDA FIAT EGEA ZİRVEDE

Kasım ayında ikinci el binek araç pazarında toplam 143 bin 459 satış gerçekleşti. Fiat Egea, 8 bin 304 satışla en çok tercih edilen model oldu ve yıl başından bu yana binek araçlarda liderliğini sürdürdü. Egea'yı 6 bin 485 satışla Volkswagen Passat, 6 bin 255 satışla Renault Megane, 6 bin 251 satışla Peugeot 208 takip etti. Ayrıca, Toyota Corolla 4 bin 370, Ford Focus 4 bin 4, Opel Astra 3 bin 667 adet satışla listenin devamında yer aldı. BMW 3 Serisi ve BMW 5 Serisi de sırasıyla 3 bin 510 ve 3 bin 491 satışla ilk 10'da yer almayı başardı. Bu 10 model, toplam binek araç satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA FIAT DOBLO ÖNE ÇIKTI

Kasım ayında çevrim içi pazarında 33 bin 462 hafif ticari araç satıldı. Fiat Doblo, 4 bin 231 satışla en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu. Doblo’yu 3 bin 734 satışla Ford Tourneo Courier, 3 bin 712 satışla Fiat Fiorino izledi. VW Transporter 2 bin 202, Ford Tourneo Connect 1.890, VW Caddy 1.822 ve Ford Transit 1.528 satışla sırasıyla takip etti. Renault Kangoo, Citroen Berlingo ve Peugeot Partner de ilk 10'da yer aldı. Bu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 70'ini oluşturdu.

Kasım ayında yayımlanan ilan ve satış rakamları, ikinci el araç pazarındaki hareketliliği ve markaların popülerliğini göstermeye devam ediyor.