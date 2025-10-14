Bir zamanlar Türkiye’nin en çok tercih edilen motor tipi olan dizel, bugün hem ekonomik sebepler hem de çevresel baskılar nedeniyle önceki kadar tercih edilmiyor. Artık markalar ve sürücüler yönünü farklı enerji kaynaklarına yöneltiyor.

Dizelin geleceğine dair belirsizlik, ikinci el piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik oluşturuyor. Araç sahipleri, olası vergi düzenlemeleri ya da değer kaybı endişesiyle dizel otomobillerini elden çıkarmaya başladı.

Uygun fiyatı ve düşük yakıt tüketimiyle uzun yıllar Türkiye yollarının hakimi olan dizel motorlu otomobiller, bugün yerini sessizce hibrit ve elektrikli modellere bırakıyor.

Motorin ve benzin fiyatlarının neredeyse eşitlenmesi, dizelin en büyük avantajını ortadan kaldırıyor.

Türkiye’de sürücüler için dizel tercihi, yıllarca “daha az yakar” mantığıyla şekillendi. Son dönemde ise işler değişti. Motorin fiyatının benzinle kafa kafaya gelmesi, tabloyu tamamen değiştirdi. Artık yakıt tasarrufu iddiası, dizel araç sahipleri için geçerliliğini yitiriyor.

Sözcü'deki habere göre Avrupa başta olmak üzere birçok ülke, karbon salımını azaltmak için dizel araçlara sınırlamalar getirmeye başladı. Partikül salımı nedeniyle hava kirliliğine katkı yaptığı kanıtlanan dizel motorlar, önümüzdeki yıllarda birçok şehirde tamamen yasaklanabilir.

Küresel otomotiv devleri, dizelin geleceğini artık “riskli yatırım” olarak görüyor.

Pek çok marka, dizel motor Ar-Ge çalışmalarını sonlandırarak hibrit ve elektrikli modellere yatırım yapmaya başladı. Türkiye pazarında da bu dönüşüm açıkça kendini gösteriyor.

Otomotiv analistleri, dizelin artık bir “geçiş dönemi motoru” haline geldiğini söylüyor.. Uzmanlara göre, önümüzdeki 5 yıl içinde dizel satışları ciddi oranda düşecek ve elektrikli modeller pazarın yeni standardı olacak.