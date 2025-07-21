İkinci el piyasasında beklenmedik hareketlilik!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç’a göre, bu yılın Ramazan ve Kurban bayramları ikinci el otomobil piyasasına doping etkisi yaptı. Özellikle nisan ve haziran aylarındaki uzun tatil dönemleri, araç alım-satımını ciddi şekilde artırdı.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılının ocak-haziran döneminde 3 milyon 224 bin 873 olan ikinci el otomobil satışı, 2024’ün aynı döneminde yüzde 7,8 artarak 3 milyon 477 bin 433 adede ulaştı.

NİSAN VE HAZİRANDA BAYRAM ETTİLER

Ocak, şubat ve mart aylarında ikinci el satışları dalgalı bir seyir izledi. Ancak nisan ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte satışlar adeta sıçrama yaptı.

-Nisan ayında satışlar %25 arttı

-Haziran ayında ise %28,5’lik artışla rekor kırıldı.

Erkoç, “Kurban Bayramı’nın hazirana denk gelmesiyle birlikte satışlar zirve yaptı. Bu artışta hem tatil dönemi hem de sıfır araçlara kıyasla ikinci el fiyatlarının daha istikrarlı seyretmesi etkili oldu” dedi.

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENDİ

Sıfır araç satışlarında aynı dönemde düşüş yaşandı.

-Haziran 2024’te trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,5 azalarak 72 bin 361 oldu.

-Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydedilen toplam sıfır araç sayısı ise geçen yıla göre %13,6 gerileyerek 1 milyon 89 bin 741 adede düştü.

Bu tablo, tüketicinin fiyat artışları karşısında ikinci eli daha ulaşılabilir ve hızlı çözüm olarak gördüğünü gösteriyor.

Haziran ayında en çok ikinci el otomobilin devredildiği şehirler sırasıyla şöyle:

-İstanbul – 140 bin 903

-Ankara – 74 bin 557

-İzmir – 34 bin 156

-Antalya – 24 bin 508

-Bursa – 24 bin 236

"FİYATLAR ARTAR MI" KORKUSU

Aydın Erkoç, döviz kurundaki artışların sıfır araç fiyatlarını yukarı çektiğini, buna karşın ikinci el piyasasında aynı oranda bir yansıma olmadığını vurguladı.

“Vatandaşlar, fiyatların daha da artabileceği endişesiyle alım refleksine giriyor. Bu da piyasayı hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.