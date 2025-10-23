Dünya olası bir savaş üzerinden yeni bir oluşuma doğru gidiyor gibi.

Almanya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Martin Jager “olası bir savaşın hayal değil, gerçek bir tehdit” olduğunu söyledi ve “Artık hedef tahtasındayız, gevşememeliyiz” dedi.

Bitmedi.

Aydınlık’ın haberine göre ABD Deniz Piyadeleri Kolordusu Komutanı Orgeneral Eric Smith, Kaliforniya’daki Camp Pendleton üssünde yaptığı konuşmada, sıcak çatışmanın yaklaştığı mesajını verdi. Orgeneral Smith, Deniz Piyadeleri Kolordusunun kuruluşunun 250. Yıldönümünde; “Bana inanın... Bir sonraki savaş yaklaşıyor. Deniz Piyadeleri hazır olacak. Dövüşmeye hazır. Kazanmaya hazır” diyor.

Gene bitmedi.

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “26 Avrupa ülkesinin Ukrayna’ya güvenlik garantisi" verdiğini açıklamasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü.

“Rusya, böyle bir planı kabul edemez. Sunulan plan NATO askerinin Rusya sınırlarına dayanması anlamına gelir. Bu durum bizim güvenliğimiz için tehdit. Ukrayna ihtilafının patlak vermesinin başlıca nedenlerinden biri de zaten buydu. Özellikle savaş devam ederken bizim onayımız alınmadan uygulanacak Avrupa planı Ukrayna’ya ayak basacak askerleri meşru hedefimiz haline getirir.”

Başka?

Kıbrıs Rum yönetimi İsrail benzeri hava koruma kalkanı kuruyor. Tabi ki bunu yine İsrail ile birlikte yapıyor. Elbette asıl hedef Doğu Akdeniz’in bir parçası olan Türkiye. Bu arada İsrail Başbakanı Netenyahu, Türkiye’nin Gazze’de; değil askeri, ticari şirketlerinin bile bulunamayacağını söyledi.

Ve bu gelişmeler olurken Trump, Putin’le yapacağı görüşmeyi erteledi.

Türkiye Caatsa yaptırımlarını aşamadığı için Avrupa ülkelerinin ortak yapımı olan erofighter alma çalışmalarını hızlandırma yoluna gitti. Hatta yetmedi Katar’dan ikinci el almaya karar verdi. Çünkü, hava kuvvetlerin teknoloji üstünlüğü olası tehditler karşısında dengesiz durumda.

Bu arada ABD’de yapılan Trump-Erdoğan görüşmesinden, onca güzellemelere rağmen beklenen sonuç çıkmadı. Ne F-35’lere ne de diğerlerine izin çıkmadı. İlişkiler karşılıklı koltuk çekmeler, iltifatlar boyunda kaldı. İlaveten Türkiye’nin ABD mallarına gümrük indirimini hatırlatalım.

Hatalı dış politikalar ve öngörüsüzlük yüzünden Türkiye ilk defa ikinci el savaş uçağı arar hale getirildi. Kendi yerli uçağını ise yapamadı. Tüm bunlar olurken dışarda savaş konuşuluyor.

İçinde bulunduğumuz manzara bu.

Türkiye için en büyük tehdit, elbette İsrail-ABD merkezli, İçinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin de olacağı Mavi vatanı hedef alan coğrafya. Çatışma durumunda istediğin kadar haklı ol, AB geleneksel olarak Kıbrıs Rum Yönetimini kendinden sayarak karşımızda olacaktır.

Bu manzarayı görüp fark edip, bunun karşısında Rusya-Çin ittifakını önerenler var. “İttifakla kurtulabiliriz” diyorlar.

Hayret!

Ne çabuk unuttuk. Asrın başında da böyle deniliyordu ve Osmanlı ittifak arıyordu. Katillerinden bile ümitle kurtuluş bekledi. Sonunda Almanlarla birlik olduk ve çok büyük hezimetle yenildik. Soncu biliyorsunuz. Bunu söylerken ittifaklar önemsizdir demek istemiyorum. Demek istediğim, önce kendinde bir güç olarak varlık göstereceksin, sonra çeşitli çıkar ittifakları karabilirsin elbet.

Günümüzde savaş, salt insan gücüne dayanmıyor. Meydan muharebeleri dönemi geride kaldı. Yeni savaş biçimi teknik ve teknolojik üstünlükle doğru orantılı. İşte daha dün bunun örneğini İran-İsrail savaşında yaşadık ve gördük. İran’ın sınır aşan füzeleri savaşı durdurdu. İsrail’in teknolojik üstünlüğü İran’a, Hizbullah’a büyük zarar verdi. Lider kadrolarını tek tek öldürüp temizlediler.

Bu anlamda savaş sanayi ve teknolojisi aynı zamanda bir güvenlik gerçeği. Bizim gibi namlunun ucunda gezen ülkelerin birinci önceliği, savaş sanayi ve teknolojisine yatırım yapmak olmalıdır. Oradan satın alıp buradan satın almayla değil, kendi öz gücüyle var olmaktır.

Kısaca ülkenin varlığını, hayatını ithalata bağlayamazsın. Adam sana motor verecek, sen de satın alıp bunu uçağına takacaksın ve yarın bir gün geçek kendini koruyacaksın.

Böyle bağımsız kalamazsın. Ayakta da duramazsın.

Madalyonun bir diğer yüzü de şudur: Türkiye’yi yönetenler dış politikada ülkenin ayağına kurşun sıktılar. Birincisi Irak’ın parçalanması süreci, ikincisi Suriye’deki düzenin bozulması. Bentleri yıkarsanız, deniz çitinize kadar gelir.

Geldi mi?

Hem de nasıl.

En yıkıcı haliyle kapımızda.

İşte, bak İsrail’e komşu oldun. Yetmedi, biri Suriye’de diğeri Irak’ta iki tane sana rakip özerk devletçik kuruldu.

Ne oldu?

Statüko yıkıldı, namlular burnunun dibine geldi.

Al sana dış politik başarısı.

Dünya ne konuşuyor? Savaş...

Peki bizimkiler ne yapıyor?