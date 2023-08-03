İkinci el TOGG fiyatlarında sert düşüş

TOGG araçları ikinci el otomobil sitelerinde sert düşüş yaşadı.

İkinci el TOGG fiyatlarında sert düşüş

TOGG araçlarının çıktığı ilk günlerde ikinci el sitelerinde sıfır fiyatından daha pahalıya satılması dikkatleri çekmişti. Son günlerde ikinci el sitelerinde TOGG araçlarının sert düşüş yaşaması gündem oldu.

Milli Gazete'nin haberine göre, TOGG almaya hak kazanan bazı fırsatçı vatandaşlar aracı alır almaz 2. el araba ilan sitelerine fahiş fiyatlara koyarken gelen yasa sonrası bu fiyatlar sert bir şekilde geri çekildi.

Kura çekimiyle TOGG almaya hak kazanan bazı vatandaşlar fırsatçılık yaparak 1 milyon 200 bin TL civarında sahip oldukları arabalarını 2.el araba ilan sitelerine astronomik rakamlardan satışa çıkarmışlardı.

3 milyon 500 bin TL’ye satışa sunulan TOGG bunun en büyük örneği olarak haber sitelerine ve TV kanallarına konu olmuştu.

Ticaret Bakanlığı ortaya çıkan bu durum üzerine ikinci el araçların sıfır araç fiyatının üzerinde satılamayacağına yönelik adımlar attı.

Bu yasağı çiğneyenlere ise 300 bin TL para cezası vereceği ifade edildi.

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FİYATLAR 2 MİLYON TL DÜŞTÜ

Yasa değişikliği sonrası 2. el ilan sitelerinde araba fiyatlarının geri çekildiği gözlemlenirken sitelere verilen TOGG ilanlarında da artık astronomik rakamların istenmediği görüldü.

Daha önce 3 milyon 500 bin TL’ye satılmaya çalışılan TOGG’lar şu anda 1 milyon 500 TL’ye satılıyor.

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