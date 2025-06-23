İkinci eline bile tonlarca para döküyorlar Yetişkinler bu oyuncağın peşine düştü!

Piyasaya sürüldüğü günden bugüne sosyal medyanın da etkisiyle akım videolarıyla viral hale gelen oyuncakla bu bu bebekleri son dönemlerde oldukça yoğun ilgi görüyor. Tüy yumağından oluşmasına karşın oyuncak bebeklere nazaran ürkütücü bir surat ifadesi bulunan oyuncağın meraklısı oldukça fazla.. Dünya genelinde koleksiyonerlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncak, son dönemlerin popüler Aksesuarı olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE’DE DE POPÜLER

Labubu bebeklerinin birden çok versiyonu bulunuyor. Özellikle sosyal medyada fenomenlerin kutu açılımı videolarında kullanılan oyuncakların anahtarlık versiyonları büyük ilgi çekiyor. Dünya genelinde yayılan popüler akımdan Türkiye’de geri kalmıyor. Söz konusu oyuncak Türkiye’de bir çok e-ticaret sitesinde satılıyor

FİYAT ETİKETLERİNE RAĞMEN KAPIŞ KAPIŞ SATILIYORLAR

Küçük anahtarlık ve mini figürleri 1.000 ila 1.2000 lira arasında satılırken, Daha büyük vinil-peluş sürpriz kutular ise 1.000–1.400 TL, Özel koleksiyonluk peluş figürler ise 1.600–2.000 TL arasında satışa sunuluyor. Nadir ve özel serilerde ise fiyatlar 3.000 TL ve üzerine satılabiliyor.