İkinci İnönü Zaferi'ni anma çalışmaları devam ediyor

İnönü Savaşları'nın geçtiği bölgede yer alan İnönü Savaşları Şehitliği’nde Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından genel temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları ve tüm şehitlik temizlendi.

İkinci İnönü Zaferi’nin 102. Yıldönümü nedeniyle yarın düzenlenecek anma töreni saat 12.30’da Metristepe Zafer Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, saygı atışı ve şehitlik defterinin imzalanması ile başlayacak. Ardından saat 13.30’da Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde devam edecek programda, protokol tarafından anıta çelenk konulacak. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve protokol konuşmalarının yapılmasıyla devam edecek anma programında, Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edilecek. Anma programı defterin imzalanması ve şehitlerin ziyaret edilmesiyle