İkinci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İkinci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Konya Seydişehir'de apartmanın ikinci katından düşen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, dün hastaneden çıkan ve apartmanın ikinci katında bulunan oğlunun evinde kalan 87 yaşındaki Muhammet Sözal, mutfak balkonundan yere düştü. Sözal'ın evde olmadığını fark eden yakınları aşağıda hareketsiz şekilde bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muhammet Sözal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sözal'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balkondan düşerek hayatını kaybeden Sözal'ın akciğer rahatsızlığı olduğu ve Seydişehir Devlet Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası dün hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

İkinci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

İkinci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Son Haberler
8 milyon araç için geri sayım! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başvuruları başladı
8 milyon araç için geri sayım! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başvuruları başladı
Bursa barajlarında alarm: '40 günlük suyumuz kaldı'
Bursa barajlarında alarm: '40 günlük suyumuz kaldı'
Çerkeslerin kültürü sahnede sergileniyor
Çerkeslerin kültürü sahnede sergileniyor
Kayserispor, Fenerbahçe’ye karşı bilendi
Kayserispor, Fenerbahçe’ye karşı bilendi
Şamil Tayyar'dan Mehmet Uçum'a: 'Boyunu aşan işlere bulaşma'
1