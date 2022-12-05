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İkinci kez anne olmuştu. Burcu Kara: Doğum süreci zorlu geçti

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında beş yaşında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, ikinci bebeğini kucağına aldı. Hastaneden taburcu olan Kara, doğumdaki sıkıntılı süreci anlattı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:20
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İkinci kez anne olan Burcu Kara: Doğum süreci zorlu geçti

İkinci kez anne olmuştu. Burcu Kara: Doğum süreci zorlu geçti
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Burcu Kara, önceki gün ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Hastaneden çıkış yaparken görüntülenen Kara, doğumdaki sıkıntılı süreci anlattı. 

"BİRAZ SIKINTI YAŞADIK"

Ünlü oyuncu, doğum sürecinin zorlu geçtiğini söyledi: “Çok büyük bir mutluluk, Allah herkese nasip etsin. Biz bunu ikinci kez yaşıyoruz. Zor bir süreç oldu ama çok şükür sağlıkla eve gidiyoruz. Bebeğimiz Can 3.5 kilo doğdu. Biraz sıkıntı yaşadık ama şimdi iyiyiz. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur.”

Burcu Kara’nın eşi Fırat Parlak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyum. Uzun zamandır New York’taydım. Burcu hamilelik sürecini tek başına geçirdi. Doğuma yetişemem diye endişe ettim ama çok şükür beni bekledi ve geç geldi bebeğimiz.” 
 

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