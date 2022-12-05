İkinci kez anne olmuştu. Burcu Kara: Doğum süreci zorlu geçti

Burcu Kara, önceki gün ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Hastaneden çıkış yaparken görüntülenen Kara, doğumdaki sıkıntılı süreci anlattı.

"BİRAZ SIKINTI YAŞADIK"

Ünlü oyuncu, doğum sürecinin zorlu geçtiğini söyledi: “Çok büyük bir mutluluk, Allah herkese nasip etsin. Biz bunu ikinci kez yaşıyoruz. Zor bir süreç oldu ama çok şükür sağlıkla eve gidiyoruz. Bebeğimiz Can 3.5 kilo doğdu. Biraz sıkıntı yaşadık ama şimdi iyiyiz. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur.”

Burcu Kara’nın eşi Fırat Parlak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyum. Uzun zamandır New York’taydım. Burcu hamilelik sürecini tek başına geçirdi. Doğuma yetişemem diye endişe ettim ama çok şükür beni bekledi ve geç geldi bebeğimiz.”

