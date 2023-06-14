İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı yol çöktü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde kuvvetli yağış sebebiyle ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy yolu çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı yol çöktü

Kırıkkale'de günlerdir yağan sağanak, ilçelere bağlı 19 köyü olumsuz yönde etkiledi. Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde 3 gün arayla ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy giriş yolunun bir bölümü çöktü.

Çiftçilerin üzüm bağları ve birçok tarım arazisi zarar gördü. Keskin ilçesine bağlı Turhanlı köyünde 2 köprü ve 3 kilometrelik köy yolunda çöküntü meydana geldi. Konurhacıobası köyünde de ağırı basan sel suları 20 küçükbaş hayvanı etti.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hasar gören köylerde başlatılan çalışmalar sürüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, selin yaşandığı köyleri ziyaret ederek, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi, ilgili kurum müdürlerinden de bilgi aldı.

aw913784-01.jpg

aw913784-02.jpg

aw913784-03.jpg

aw913784-04.jpg

aw913784-05.jpg

aw913784-06.jpg

aw913784-07.jpg

Öne Çıkanlar
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu Siyaset
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları Güncel
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git Dünya
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git
Aydın Büyükşehir’de altyapı çalışmaları sürüyor Güncel
Aydın Büyükşehir’de altyapı çalışmaları sürüyor
50 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 17 bin TL ceza Güncel
50 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 17 bin TL ceza