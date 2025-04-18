İkinci Minguzzi vakası! Gazetecinin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı

Silivri’de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Silivri Haber Ajansı’nın sahibi Yusuf Eker’in 14 yaşındaki oğlu Yiğit Eker, okul dönüşünde evinin bulunduğu apartmanın önünde kar maskeli ve kasklı şahısların bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Supersilivri.com’un haberine göre, olay yerinde bekleyen şüpheliler, Yiğit’e saldırdıktan sonra motosikletle hızla kaçtı.

Yaralanan Yiğit Eker, hemen hastaneye kaldırıldı ve gerekli tedavinin ardından taburcu edilerek evine döndü. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Gazeteci Yusuf Eker, oğlunun yaşadığı korkunç olayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Bugün oğlum Emin Yiğit, kimliği belirsiz, kar maskeli ve kasklı şahıslarca ikametimizin girişinde planlı ve tasarlanmış bir bıçaklı saldırıya uğramıştır. Çok şükür sağlık durumu şu an iyi, gerekli tedavisi yapılmış olup evimizdedir. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayıp arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür ederim. Saldırganların yakalanması için Emniyet güçlerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.”

MATTİA AHMET MİNGUZZİ OLAYI GÜNDEME GELDİ

Yiğit Eker’e yapılan saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini akıllara getirdi. 24 Ocak 2025’te, Kadıköy’deki tarihi salı pazarında, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tanımadığı iki çocuk tarafından bıçaklanmış ve 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Suça sürüklenen çocuklar olarak tanımlanan 14-16 yaşlarındaki iki şüpheli tutuklanmış, olay Türkiye’de çocuk suçlulara verilen cezaların yeterliliğini tartışmaya açmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin trajik ölümü sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, suça sürüklenen çocuklar için cezaların gözden geçirilmesi ve yeni düzenlemeler yapılması talimatı verdiği kamuoyuna yansımıştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, bu konuda çalışmaların bayram tatili sonrası hızlanacağını belirtmişti. Yiğit Eker’e yönelik saldırı, çocuklara yönelik şiddet olaylarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.