İkinci Palu ailesi vakası! Müge Anlı'nın yayınında yaşananlar izleyenleri şoke etti

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ilginç bir olay ele alındı.

Müge Anlı'da 24 yaşında Mardinli gelin Naciye tüm aileyi dolandırdığı iddialarıyla ekranda yer aldı.

14. melek olduğunu aileye inandıran gelin tüm aileyi dolandırıp altınların ve evlerin parasını aldı. Anlı yaşananları dinlerken "Palu Ailesi" benzetmesi yaptı.

Müge Anlı'nın programında İsmail adlı bir kişi kandırıldığını anlatarak Müge Anlı'dan yardım istedi. Kardeşinin eşi Naciye'nin getirdiği kılıcı da yayına getiren İsmail nasıl kandırıldıklarını anlattı. Dinleyenler şoke oldu.

"Sen Hz. Hamza'sın, bu kılıç sana helaldir" dediğini anlatan İsmail stüdyo buz kesti. Müge Anlı kılıcı alarak sağa sola salladı.

Naciye'nin "Kılıcı Cebrail babam getirdi" dediğini anlatan İsmail gelinin kendisini 14. melek ilan ettiğini söyledi ve şunları anlattı.

'TÜM AİLE NACİYE'YE İNANDI'

"Benim öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu."

'HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ MEHDİ'

Tüm ailenin Naciye'ye inandığını aktaran konuğa Müge Anlı "Palu Ailesi'ne benzer şekilde buna inanmış. Kocası da mehdi mi? Her 3 kişiden biri mehdi" dedi.

İsmail ise tüm ailenin gelinine inandığını anlatarak altınların, evlerin gittiğini söyledi.

İsmail "4 evi sattık 1 ay içinde hepsi gitti" diyen gelin Naciye Mardin'den canlı yayına katıldı. Naciye hakkındaki iddiaları yalanladı ancak İsmail ise elinde kayıtları olduğunu söyledi.

Naciye yayında çok sinirlendi ve "Altınlarımı aldı gitti vermedi altınlarımı eşimin 1 milyonluk parasını aldı yedi, düğün altınımı almadın mı?" diyerek tepki gösterdi.

Naciye ayrıca 14. melek olduğu iddialarına "Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum" deyince Müge Anlı "Ben 14. melek kim hiç duymadım" diye sordu.

Naciye mağdurlarından biri ise yayına bağlanarak "Oğlumun aklıyla oynadı, evimi sattırdı, kocama iftira etti. Kocamı tecavüzle suçladı insan içine çıkamaz oldu" dedi.

Müge Anlı gelinin kayıtları dinletilmesini kabul etmemesine sinirlenerek "Savcılığın devreye girmesini isterim. İnsanlar salak değil! Dedin mi demedin mi? Bırak onu bunu!" dedi.