İkinci Seçil Erzan vakası dendi, gerçekler bambaşka çıktı! Meğer görevi...

Ziraat Bankası’nda görevli G.B.’nin milyonlarca lirayı dolandırdığı iddia edilmişti. Gündeme ‘ikinci Seçil Erzan vakası’ olarak düşen olayda gerçekler bambaşka çıktı.

Ziraat Bankası’nda ‘özel kalem müdürü’ olduğu söylenen kişinin aslında telefonlara bakan sekreter olduğu öğrenildi.

G.B.’nin ‘özel kalem müdürü’ olduğu, üst düzey banka yöneticilerinin adını kullanarak onlarca kişiye “yüksek getirili fon” vaadiyle para topladığı öne sürüldü.

CHP’li Cevdet Akay, bunun ‘ikinci Seçil Erzan vakası’ olduğunu, iddia etti. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre; Bankada çalışan G.B.’nin bankacılık işlemleri yapma yetkisi bulunmadığı, dolandırılan kişilerin de kendi çevresinden olduğu belirlendi.

G.B.’nin görev tanımı, gelen telefonlara bakmak ve yönlendirme yapmakla sınırlı. G.B., pozisyonu gereği en basit para yatırma-çekme işlemini bile yapması mümkün değil.

KİMLERİ DOLANDIRDI?

İddiaya göre dolandırıldığını söyleyen mağdurların bir kısmının personel, bir kısmının da ilgili kişinin akrabaları olduğu tespit edildi.

Bu mağdurlar, kişinin bir banka şubesinde çalışmasından dolayı tanıdığı kişilerden oluşuyor. Bankacı-müşteri ilişkisindeki kişiler değil.

OLAYIN PERDE ARKASI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Olayın üzeri kapatılmak isteniyor iddiasının ise doğru olmadığı ifade edilirken, dolandırıcılığın banka tarafından iç denetim işe tespit edildiği vurgulandı. Banka yönetimi olayı öğrenince personelin banka ile ilişiği kesildiği de ifade edildi. Ardından da konu ile ilgili soruşturma raporları dahil tüm bilgilerin adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

