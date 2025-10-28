Cumhuriyetin 102. Yılana yaralı bir hukuk düzeni, gittikçe otoriterleşen bir siyasal sistem ve rejimle giriyoruz. Halbuki, asıl hedefimiz, kurucu iradenin buyurduğu gibi “muasır medeniyet seviyesine” ulaşmaktı.

İçinde bulunduğumuz süreçte, sapla saman birbirine karışmış durumda.

Gelişmeleri sağlıklı ve doğru öğreneceğimiz ana akım medya yok. Var olan da ortadan kaldırıldı. Ana akım medya iktidarın kontrolüne geçince bilginin doğruluğu tartışılır oldu. Böylece toplumsal sağduyu olumsuz etkilenmiş oldu.

- Çünkü iktidar medyası, haberleri iktidarın çıkarına uygun veriyor. Halbuki olması gereken “Haberin hür, yorum serbest” olmalıydı. Bu durumda Ekrem İmamoğlu’nun casus olduğu haberleri güven verici değil. Çünkü iktidar medyası habere objektif yaklaşmıyor. Ana akım taraflı olunca haber de güvenilmez oluyor.

- Hukuk düzeni aşırı siyasallaştı. Tıpkı ana akım medya gibi hukuk sistemi de aşırı siyasallaştı. Ekrem İmamoğlu’nun casus olduğuna ilişkin inancımız, bizzat iktidarın hukuka müdahalesi sebebiyle ikna edici olmaktan çıktı. Bu durumda Cumhuriyetin 102. Yılında çok iyi durumda olduğumuz söylenemez.

- En önemlisi de Türkiye’deki düzen kendi içinde tutarsız. Başta iktidar olmak üzere tüm bileşenleri, davranışlarına bakıldığında büyük çelişki içinde. Bu durum, içte ve dışta aklı başında olan herkesin dikkatini çekiyor. Bir taraftan “Çözüm süreci” gerekçesiyle PKK elebaşına methiyeler düzülürken, diğer taraftan siyasal sistemin olmazsa olması olan ana muhalefet baskı altında tutuluyor.

Geçen gün Bayrampaşa Belediyesinde yaşananlar, ondan önce diğer muhalefet belediyelerine yönelik “Bize geçersen soruşturma yok” anlamına gelen uygulamalar gösteriyor ki, iktidar, elinde tuttuğu yürütme otoritesini, demokrasinin ve hukukun aleyhine kullanmaktadır. Üstelik bunu herkesin, hepimizin gözü önünde yapmaktadır.

Seçilmiş belediyelerdeki “halk iradesi” hem Cumhuriyetin ve hem de “demokrasinin” özüdür. Zira Cumhuriyet, “Halkın (cumhurun) kendi kendini yönetmesi” anlamına geliyor. Cumhur (halk) kendisini yasaların verdiği yetkiyle kimin yöneteceğini belirliyor, ancak siyasal otorite, bu seçimi kabullenmekte zorlanıyor. Halbuki kendi varlık sebebi de halkın iradesine bağlıdır.

-1946’dan başlayıp gelişen tek partili rejimden çok partili rejime geçiş hikayemiz, başarılı değil. Menderes uygulaması başlı başına bir demokrasi hikayesinden çok, muhalefete karşı bir zorbalık hikayesine dönüşmüştü.

Partizanlığı en kaba uygulamalarını orada gördük. DP, Kurtuluş Savaşından sonra, Cumhuriyetin kuruluşundan çeyrek asır henüz geçmişti ki, omuz omuza savaşmış bir toplumu “Vatan cephesi” ile bizden olanlar olmayanlar diye ayırarak ortadan ikiye böldü. “Milli birlik” yerini, ikiliğe bıraktı. Halbuki daha 25-30 yıl önce vatan hepimizindi. Hepimiz aynı cephedeydik.

Siyasi iktidar hırsı ve bencilliği amansız bir hastalık gibi, iktidarın tüm ruhunu teslim aldı. Öyle ki bunun sonunda iller ilçe yapıldı. “Tahkikat Komisyonu” kurularak, iktidar milletvekilleri yargılama yaparak, muhalefet milletvekillerine ceza verdi.

Millet iradesi, iktidar iradesi olarak çalıştırıldı.

İkinci Ordu kumandanı, Lozan görüşmelerinin tarihsel başarısını sağlayan İsmet İnönü şeytan, hiçbir tarihsel başarısı olmayan çiftlik sahibinin oğlu Menderes kahramandı.

Türkiye’de demokrasi bu şartlarda doğdu ve çok partili sistem bu şartlarda kuruldu. Bu ikilik ve düşmanlaştırma hiç bitmedi. Cumhuriyet ve demokrasi çok acı çekti.

Bugün, Menderes hükümetlerine ve Celal Bayar’a, 1960 darbesi sonrası Menderes ve arkadaşları idam edildiği için ve biraz da siyasi propagandanın etkisiyle fazla toleranslıyı davranılıyor. O dönem, kendi şartlarında iyi bir siyasi çözümlemeye (analize) ve değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Özellikle sağ kesimde dönemsel propagandaların izleri halâ etkisini sürdürüyor.

-Yeni bir yüzyılın eğişinde Cumhuriyet, yeniden bir krizin içinde. Bu krizin bir boyutu bölücü/ Kürtçü siyasetin iktidarla yürüttüğü pazarlık var. Öteki yüzünde de demokrasinin önkoşulu olan Ana muhalefetin hukuk yoluyla baskılanması var.

Sonuç olarak, Türkiye’de demokrasiye geçiş süreci, hukuk devleti iddiasında olsa bile henüz o seviyeye ulaşamamıştır. Bir başka ifadeyle halen daha Menderes dönemine benzer olaylar yaşıyoruz. Şüphesiz bunun en büyük nedeni, parlamenter sistemden vaz geçip Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmemizdir.

Tekçi hükümetler sebebiyle denge denetim sistemleri çalışmayan sistemlerde kurumsal yapılar bozulur. İşte bozuldu. Başta hukuk olmak üzere sistemin temel kurumları iktidarın aparatı haline geldi.

İşte bu ve daha başka nedenlerle Cumhuriyetin yeni yüzyılına girerken “Hukukun üstünlüğüne” dayanan nitelikli “Demokrasiyi” kurup işletmeyi başaramadık.