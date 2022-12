﻿İkinci Yüzyılımıza Çağrı: Güçlü Millet Güçlü Devlet

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 8 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin ilk programı olan manifestoyu şöyle açıkladı:

-Dokuz Umde: (Dokuz İlke - OU)

1-Egemenlik ulusundur.

2-TBMM dışında hiçbir makam ulusal yazgıya engel olamaz.

3-Bütün yasalarda, örgütlerde, yönetimde, eğitimde ulusal egemenlik esastır.

4-Saltanatın kaldırılması kararı değiştirilemez.

5-Mahkemeler ve yasalar düzeltilecektir.

6-Aşar vergisi kaldırılacaktır.

7-Öğrenim birleştirilecektir.

8-Askerlik süresi kısaltılacaktır.

9-Mali, idari ve ekonomik bağımsızlık kesin koşuldur.

1958'de Demokrat Parti iktidarında yapılan CHP'nin 14. Kurultayında merhum Turan Güneş tarafından okunan manifesto şöyle:

-İLK HEDEFLER:

1-Demokratik gelişmeyi durduran ve gerileten her türlü antidemokratik kanunlar usuller, zihniyet ve tatbikat kaldırılacaktır.

2-Anayasamız modern demokrasi ve cemiyet anlayışına uygun, halk egemenliği, hukuk devleti, sosyal adalet ve güvenlik esaslarına dayanan devlet nizamına göre değiştirilecektir.

a)Irk, cins, din, mezhep, siyasi fikir, içtimai menşe, doğuş ve servet farkı olmaksızın bütün vatandaşların müşterek malı olan hak ve hürriyetler anayasada yer alacaktır.

b)Milletin bütünlüğü ve devletin devamlılığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsızlığa kavuşturulacaktır.

3-Seçimlerin mevzuat ve tatbikat olarak serbest, eşit ve dürüst şartlar altında yapılması sağlam koşullara bağlanarak nispi temsil usulü kabul edilecektir.

Ve günümüze gelindiğinde;

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan, 25 Temmuz 2020'de 37. Kurultayda oy birliği ile kabul edilen manifesto şöyle:

-İkinci Yüzyıla Çağrı:

1-Yeni bir anayasa ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilecektir.

2-Başta Kürt sorununun TBMM öncülüğünde çözümü olmak üzere, Türkiye'nin toplumsal barış ve huzuru sağlanacaktır.

3-Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hâkim kılınacaktır.

4-Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecektir.

5-Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacaktır.

6-Kamu İhale Kanunu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

7-Sayıştay, gerçek işlevine kavuşturulacak, "Ulusal Vergi Konseyi" ve TBMM'de "Kesin Hesap Komisyonu" kurulacaktır.

8-Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır.

9-Eğitim sistemi, tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır.

10-Gelecek nesiller için "Ekosistem Hakkı" korunacaktır.

11-Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak "Aile Destekleri Sigortası Kurumu" kurulacaktır.

12-Yeni bir "Merkez-Yerel" dengesi kurulacaktır.

13-"Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı" kurulacaktır.

Kılıçdaroğlu İkinci Yüzyıla Çağrı manifestosu çerçevesinde, demokrasi inancı ile tarihî bir birlikteliğin de mimarıdır.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi liderleri ön koşulsuz olarak iş birliği sözleşmesi yaptılar.

Bilinmesini isterim ki;

-6 partinin daha fazla milletvekili çıkartmak için birbirleri ile yarışması doğaldır.

-6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı için birlikte çalışması da doğaldır.

Değerli okurlarım,

CHP demokrasimizin vazgeçilemez kurucu iradesi olarak tarihî manifestolara imza atan cumhuriyetimizin kurucu partisidir.

Kılıçdaroğlu, ortak akıl çerçevesinde; CHP'nin ve birlikteliğin 5 partisinin raporlarına, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem veriyor.

Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışan bazı bilim insanlarını da tanıtmak isterim.

1.Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası ve bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 20'den fazla kitabı olan ekonomi ve toplum kuramcısı; Jeremy Rifkin

2.1993'ten bu yana ABD'deki MIT üniversitesinde ders veren ve dünyada en çok alıntı yapılan 5 iktisatçıdan biri; Prof. Daron Acemoğlu

3.Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve eski TCMB baş ekonomisti; Prof. Hakan Kara

4.Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi, makroekonomi, para piyasaları ve mali piyasalar uzmanı, Center for Economic Policy (Londra), Center for Financial Studies (Frankfurt), CESIfo (Münih) ve Bilim Akademisi üyesi, ABD merkez bankası FED uzmanı; Prof. Refet S. Gürkaynak

5.CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü, Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı'nın (DYA) kurucularından, İnsan Hakları Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi; Hacer Foggo

6."Harberger üçgeni" terimini yaratan, iktisat politikası, merkez bankaları ve maliye bakanlıkları gibi ulusal kurumlar ile Dünya Bankası'nda yüksek mevkilerde görev yapan University of Chicago uzmanı; Prof. Dr. Arnold C. Harberger

7.Global Economy Prize 2022 ödülü alan, Chicago Merkez Bankası, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, Hutchins Verimlilik Ölçüm Merkezi, IMF ve OECD proje danışmanlıkları yapan; Prof. Ufuk Akçiğit…

Değerli okurlarım,

6 liderin; büyük özveri ve sorumluluk çerçevesinde cumhuriyetimizin 2. Yüzyılı için sözleştiği hedef kesindir:

-Güçlü Millet Güçlü Devlet