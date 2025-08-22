İkisi kardeş üç kadın evlerinde ölü bulundu

Mardin'de Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeşin evlerinde yaşamını yitirmesinin ardından başka bir mahallede bir kadının daha konutunda cansız bedeni bulundu.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü halde bulundu.

Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler bölgesinde ikamet eden Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktardı.

İhbar sonrası adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Kapıyı açan görevliler, evde iki kardeşin cansız bedenlerini tespit etti.

Sağlık personelince yapılan ilk değerlendirmeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Araştırmanın ardından kardeşlerin cansız bedenleri savcılık incelemesinin bitiminden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde farklı bir mahallede yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan (60) da konutunda ölü bulundu.

İki olayın bağlantılı olup olmadığı soruşturuluyor.

