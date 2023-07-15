İkisi kız üç kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Olay, Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 00.30’da garson olarak çalıştıkları iş yerlerinden çıkan Hasan Can B. (17), Eylül P. (18) ve Halime M. (23), mahallede yürürken, içinde 4 kişinin olduğu araba yanlarında durdu.

İddiaya nazaran, araçtan inen bireyler, “Açık çorbacı var mı?” diye sordu. Hasan Can B.’nin “Hayır” yanıtı üzerine şüpheliler, “Sana değil kızlara soruyoruz” dedi. Hasan Can B.’nin “Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız, işinize bakın” demesi üzerine şüpheliler, hakaret edip, yürümeye devam eden üç kişinin peşinden koştu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şüphelilerden birinin evvel Hasan Can B.’ye akabinde Eylül P. ve Halime M.’ye tekme ve tokat attığı görüldü. Üç kuşkulu kaçarken, ihbarla bölgeye gelen polis, araştırma başlattı. Ambulansla hastaneye götürülen 3 arkadaş, tedavileri sonrası taburcu edildi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olayı anlatan Halime M. “Cafede çalışıyoruz 3 arkadaşımla beraber işten çıktık eve doğru giderken içinde 4 kişinin olduğu siyah bir bmw önümüzü kesti. “Açık çorbacı varmı?” diye soru sordu. Bizim yerimize arkadaşımız hasan cevap verdi. Hasan cevap verirken hasana kızdılar sana değil kızlara soruyoruz dediler. Sonra hasan sinirlendi dedi ki; “kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız işinize bakın” Dedi. Sonra karşı şeride geçip el hareketi çekip hakaret ettiler. Biz karşılık vermeden yolumuza baktık daha sonra araçlarını durdurup arkamızdan koşarak geldiler. birtanesi sarhoştu, ayık olan biri arkadaşım hasana vurdu. Sonra sarhoş olan adam benim kulağıma yumruk attı yere düştüm. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans geldi bizi hastaneye götürdüler. Şahıslardan şikayetçiyiz” diye konuştu.