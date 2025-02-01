Dünya tatlısı ikiz yavru pandalar görenleri gülümsetti

Minik pandaların doğumu, Berlin Hayvanat Bahçesi'nde ve şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.

Berlin Hayvanat Bahçesi, 2017 yazında Çin'den 15 yıllık bir kontratla iki panda getirterek büyük bir adım attı. Bu kontratın bir parçası olarak, Berlin Hayvanat Bahçesi Çin'e her yıl 1 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu pandalardan biri olan "Meng Meng", 2019 yılında iki yavru doğurdu ve bu yavrular Berlin'in gözbebeği haline geldi.

Geçen yaz, "Meng Meng" isimli anne panda, bir kez daha ikiz pandalar dünyaya getirdi. Bu ikizlere "Leni" ve "Lotti" isimleri verildi. Berlin Hayvanat Bahçesi yetkilileri, ikiz pandaların sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü ve ziyaretçilerin onları görmesi için sabırsızlandıklarını belirtti.

"Leni" ve "Lotti", Berlin Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen özel bir etkinlikle ilk kez ziyaretçileriyle tanıştı. Pandaların sevimli hareketleri ve oyunları, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Berlin Hayvanat Bahçesi yetkilileri, ikiz pandaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve büyümelerinin yakından takip edildiğini açıkladı.